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Півзахисник Чорноморця прокоментував перемогу над Ворсклою.

Одеський Чорноморець у матчі двадцять восьмого туру української Прем’єр-ліги напередодні обіграв полтавську Ворсклу на полі суперників.

Ворскла — Чорноморець 1:2 Відео голів та огляд матчу 10.05.2025

Після завершення гри півзахисник "моряків" Еміль Мустафаєв розповів про враження від виступів команди.

"Переломити хід гри вдалось за рахунок характеру. Команда виклалась повністю. Усі бились за результат. Нам конче потрібно було перемогти. Тому що попереду ще матчі з Динамо та Олександрією, лідерами чемпіонату. Хлопці вийшли і продемонстрували свій максимум. Усі молодці, красені.

До цього ми п’ять матчів поспіль програвали Ворсклі, але сьогодні вдалось перемогти. Минулі поєдинки можемо забути. Починаємо нову історію. І почали цю історію з перемоги.

Не знаю чому, але з голами щось мені не щастить. Але є попереду ще дві гри, сподіваюсь, що в них удасться забити. Головне, що команда здобула потрібний результат. Потім уже індивідуальні досягнення.

Нам треба стежити за своїми іграми і результатами. І готуватись до нових матчів. Так, ми розуміємо, що від результату матчу Інгульця та Лівого Берега залежить наше місце. Так, нам цікаво, як вони зіграють. Але головне для нас — наші дії на полі і підготовка до вирішальних ігор.

Не можу розглядати чи плюсом, чи мінусом буде те, що Динамо приїде до нас із бажанням перемогти. Просто з такими командами, що грають в єврокубках — Динамо, Шахтар, Полісся, Олександрія — завжди грати цікаво. Це команди вищого рівня, багато, що бачили. Вони самі дають грати, вони не сідають в оборону. І настрій на ці клуби відповідний", — заявив український виконавець.

У наступному турі одеський Чорноморець прийматиме київське Динамо.