Форвард Чорноморця прокоментував перемогу над Ворсклою.
Олексій Хобленко, фото ФК Чорноморець
11 травня 2025, 08:25
Напередодні одеський Чорноморець у матчі двадцять восьмого туру української Прем’єр-ліги обіграв полтавську Ворсклу на полі суперників.
Ворскла — Чорноморець 1:2 Відео голів та огляд матчу 10.05.2025
Після завершення гри нападник "моряків" Олексій Хобленко розповів про враження від виступів команди.
"Дуже важка гра. Ми в кожному матчі "привозимо" собі м'ячі, а потім виходимо на другий тайм і намагаємось перемогти, але з кожною грою сил стає все менше.
Я вітаю Одесу з перемогою — нарешті ми це зробили. Вважаю, у нас ще є шанси залишитись в УПЛ.
Готові йти до кінця, але з головою. Попереду ігри з Динамо вдома та з Олександрією. Можу гарантувати від імені всього колективу, що їм не буде легко і що ми спробуємо набрати залікові бали.
Після першого тайму говорили багато про що, на підвищених тонах. Відступати було нікуди — перемогли, бо були "мужиками" в другому таймі.
Можливо, це якась психологія, але з прямими конкурентами грати важче, аніж із лідерами чемпіонату, я не знаю. Але насправді — ні. Із командами рівня Шахтаря, Динамо, Олександрії грати важче, бо вони вищі за рівнем за такі команди, як Ворскла", — заявив український виконавець.
У наступному турі одеський Чорноморець прийматиме київське Динамо.