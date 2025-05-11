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Форвард Чорноморця прокоментував перемогу над Ворсклою.

Напередодні одеський Чорноморець у матчі двадцять восьмого туру української Прем’єр-ліги обіграв полтавську Ворсклу на полі суперників.

Ворскла — Чорноморець 1:2 Відео голів та огляд матчу 10.05.2025

Після завершення гри нападник "моряків" Олексій Хобленко розповів про враження від виступів команди.

"Дуже важка гра. Ми в кожному матчі "привозимо" собі м'ячі, а потім виходимо на другий тайм і намагаємось перемогти, але з кожною грою сил стає все менше.

Я вітаю Одесу з перемогою — нарешті ми це зробили. Вважаю, у нас ще є шанси залишитись в УПЛ.

Готові йти до кінця, але з головою. Попереду ігри з Динамо вдома та з Олександрією. Можу гарантувати від імені всього колективу, що їм не буде легко і що ми спробуємо набрати залікові бали.

Після першого тайму говорили багато про що, на підвищених тонах. Відступати було нікуди — перемогли, бо були "мужиками" в другому таймі.

Можливо, це якась психологія, але з прямими конкурентами грати важче, аніж із лідерами чемпіонату, я не знаю. Але насправді — ні. Із командами рівня Шахтаря, Динамо, Олександрії грати важче, бо вони вищі за рівнем за такі команди, як Ворскла", — заявив український виконавець.

У наступному турі одеський Чорноморець прийматиме київське Динамо.