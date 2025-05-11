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Керманич Оболоні прокоментував нічию проти ЛНЗ.

Напередодні київська Оболонь на власному полі у матчі двадцять восьмого туру української Прем’єр-ліги зіграла внічию проти черкаського ЛНЗ.

Оболонь — ЛНЗ 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "пивоварів" Сергій Шищенко розповів про враження від виступів команди.

"Ми розуміли після гри Ворскли з Чорноморцем, що команда, яка переможе у сьогоднішньому матчі, десь відсотків на 90, а може, й більше, гарантувала б собі непотрапляння в перехідні матчі. Це теоретично, але шанси були дуже великі, якби хтось переміг. Ми хотіли перемагати, ми хотіли, щоб за нами була перемога.

Дуже непогано почали гру — десь були активнішими за ЛНЗ, створювали хороші підходи до воріт суперника. Трохи не вистачало якості, напевно. У другому таймі були непогані контрвипади, швидкісні атаки. Були хороші підходи, моменти, які хотілося б реалізовувати в такому матчі.

Ніхто не знає, як би діяв Тарануха у цьому матчі. Так, Ростик дуже непогано вийшов на заміну з Карпатами, потім грав і забив два м’ячі у двох матчах.

Не знаю, як би він діяв саме сьогодні, але я вважаю, що в нас є дуже непогані нападники, які можуть замінити гравців в атакувальній лінії.

Не можу сказати, наскільки б він був якісним у цьому конкретному матчі. Тому я дуже задоволений тими гравцями, які були на полі в атаці. Може, треба бути впевненішими, щоби реалізувати ті моменти, які у нас були. Їх було небагато, але вони все ж були.

У нас дуже гарна атмосфера в команді — щодня, на кожному тренуванні. Я вже казав: тут дуже хороший колектив хлопців, дуже тепла атмосфера. Ми її підтримуємо.

І те, що ми набираємо залікові бали — це результат того, що ми всі розуміємо, наскільки важливо вийти з цієї ситуації.

Ще залишилось два тури. Буде непросто, буде важко. Але з тим ставленням, яке є у хлопців, із розумінням того, що вони роблять на полі — я вважаю, що ми можемо виконати завдання і не потрапити до перехідних матчів", — заявив український фахівець.

У наступному турі київська Оболонь гостюватиме в криворізького Кривбасу.