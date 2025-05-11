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Голкіпер Оболоні прокоментував нічию проти ЛНЗ.

Київська Оболонь напередодні на власному полі у матчі двадцять восьмого туру української Прем’єр-ліги зіграла внічию проти черкаського ЛНЗ.

Оболонь — ЛНЗ 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри воротар "пивоварів" Денис Марченко розповів про враження від виступів команди.

"Результат як результат. Не поганий, але й не гарний. Ми в цій грі могли як перемогти, так і програти. Був незарахований гол у наші ворота, тому, я думаю, результат по грі.

Щодо епізоду з тим голом, то удар був важкий. Можливо, я щось робив не так, ще подивимось та розберемо цей епізод.

Завжди намагаюсь бути ближче до партнерів по обороні, щоб, якщо десь утрата м’яча, то одразу підстрахувати.

У нас не було вказання від тренерів на цю гру, що це буде якийсь там вирішальний матч. У нас ще будуть матчі проти Кривбасу та Лівого Берега, тож там намагатимемось там теж набирати очки. Тренер сказав після гри, що будемо розбирати теорію та готуватимемось далі", — заявив український виконавець.

У наступному турі київська Оболонь гостюватиме в криворізького Кривбасу.