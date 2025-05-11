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Форвард Оболоні прокоментував нічию проти ЛНЗ.

У матчі двадцять восьмого туру української Прем’єр-ліги київська Оболонь напередодні на власному полі зіграла внічию проти черкаського ЛНЗ.

Оболонь — ЛНЗ 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "пивоварів" Денис Теслюк розповів про враження від виступів команди.

"Тренер перед виходом на поле побажав мені вдачі й сказав, щоб я діяв так, як я дію на тренуваннях, намагався більше загострювати та, за можливістю, спробував забити гол.

Не вистачило в підсумку реалізації моментів, бо в другому таймі ми їх кілька створили та могли вирвати перемогу. Але гра була рівною — у ЛНЗ також були дуже хороші моменти, щоб забити у наші ворота, тож результат по грі.

Важка гра, бо команди мали однакову кількість очок у турнірній таблиці, тож фактично матч був за шість очок, тому перемога для кожного була дуже важливою.

Тренер перед грою сказав, щоб на нас не тиснув той факт, що ця перемога могла б нас убезпечити від вильоту, і щоб ми грали в свій футбол, як ми граємо на тренуваннях. Але, можливо, результат усе ж таки й тиснув на нас", — заявив український виконавець.

У наступному турі київська Оболонь гостюватиме в криворізького Кривбасу.