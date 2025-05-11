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Керманич ЛНЗ прокоментував нічию проти Оболоні.

Напередодні черкаський ЛНЗ у матчі двадцять восьмого туру української Прем’єр-ліги зіграв унічию проти київська Оболонь на полі суперників.

Оболонь — ЛНЗ 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "бузкових" Роман Григорчук розповів про враження від виступів команди.

"Ми вже звикли до такого результату. Нічия 0:0, здається, уже асоціюється з нами. Я скажу, навіть, не аналіз, свою думку з цього приводу. Ми чуємо критику на нашу адресу та ми її частково приймаємо.

Але я абсолютно спокійний, намагаюся спілкуватись з командою таким чином, щоб вони теж були абсолютно спокійними. Я зі свого досвіду вам скажу, що оскільки у нас складається цей період, це є рідкісна ситуація, бо з тих нічиїх, що ми зіграли, декілька з них ми могли вигравати і ніхто б не здивувався.

Це для нас прекрасний тест, прекрасне випробовування. Можна навіть порадіти, що так є, бо ми маємо прекрасну нагоду перевірити себе. Я впевнений, що ми прогресуємо і дивимось на це позитивно.

Мені багато, що подобається у нашій грі. Є речі, що, звичайно, не подобаються, але навіть зараз я б не хотів в такій ситуації говорити від себе, це буде наш внутрішній аналіз. Я б своїм хлопцям сказав — продовжуєте робить те, що робите.

Гра без чистого форварда? Якщо він за паспортом нападник, це не означає, що він буде робити все те, що нам необхідне. Тут не треба дивитись на це так примітивно. Звичайно, ми хочемо мати нападників високого класу і на це будемо спрямовувати свою селекційну роботу, як правило такі нападники високого класу в таких іграх, як сьогодні, вони завжди щось знайдуть.

Нам у цьому плані треба працювати, у нас потенціал є, усім нашим атакувальним гравцям треба додавати в цих аспектах. Не хотілося б говорити це зараз перед камерами, але я мушу це сказати. На скільки не складається у нас в завершальній фазі, скільки моментів було не використано, що я можу тільки їх підтримати.

Футбольне життя нас так випробовує і ми з піднятою головою маємо вийти з цієї ситуації", — заявив український фахівець.

У наступному турі черкаський ЛНЗ прийматиме полтавську Ворсклу.