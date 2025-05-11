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Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 11 травня 2025 року.

У 28-му турі чемпіонату України-2024/25 у Львові місцеві Карпати вирвали вольову перемогу над Олександрією.

Гості відкрили рахунок у матчі зусиллями Мігеля Кампуша в першому таймі. Відновити паритет господарям поля вдалося ближче до завершення поєдинку, коли Ігор Краснопір реалізував пенальті. У компенсований час, після вилучення Івана Калюжного, "леви" дотиснули "поліграфів" зусиллями Амбросія Чачуа.

Далі на Карпати чекає виїзний поєдинок із Колосом (17.05), тоді як Олександрія прийматиме Верес (18.05).

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Карпати — Олександрія в рамках 28-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Карпати — Олександрія 2:1

Голи: Краснопір, 80 (пен.), Чачуа, 90+5 — Кампуш, 11



Карпати: Кінарейкін — Полегенько, Бабогло, Адамюк, Мірошніченко — Очеретько (Квасниця, 66), Танда, Чачуа (Клименко, 90+7) — Костенко (Шах, 73), Ігор (Краснопір, 66), Бруніньйо (Федор, 73).



Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Копина — Мишньов (Ковалець, 74), Калюжний, Шепелєв (Смирний, 65) — Козак (Джевані, 65), Філіппов (Кулаков, 87), Цара (Бєляєв, 65).



Попередження: Бабогло — Шепелєв, Цара, Калюжний, Копина, Шабанов, Смирний, Кравченко, Джеванні, Єрмаков



На 90+1-й хвилині був вилучений Іван Калюжний (Олександрія) (друге попередження).