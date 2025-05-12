Україна

Керманич Інгульця висловився про перемогу над Лівим Берегом.

28 тур української Прем'єр-ліги подарував драматичне протистояння внизу турнірної таблиці — Інгулець на власному полі здолав Лівий Берег із рахунком 2:1.

Головний тренер петровського клубу Василь Кобін поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Матч видався дуже напруженим. Усі це чудово розуміли — і я також. Йдучи до вас після фінального свистка, я почувався ніби лікар, який має повідомити непросту новину про стан тяжкохворого. Але сьогодні можу сказати: пацієнт скоріше живий, ніж мертвий. Ми в боротьбі — і все ще попереду.

Хочу виділити Лосенка та Фарасеєнка, але перш за все — подякувати всій команді. Усі хлопці сумлінно працювали протягом тижня, готуючись до складного поєдинку. Особлива подяка і тим, хто вийшов на заміну — саме вони організували другий м’яч.

Гол став результатом швидкої атаки: Олексій миттєво ввів м’яч у гру, Могильний чудово підхопив, і вся комбінація вийшла на відмінно. Такі моменти доводять, що наші гравці ростуть, прогресують, і я дуже радий, що маю в складі таких футболістів, як Лосенко та Фарасеєнко.

Щодо Фарасеєнка — коли він тільки приєднався до нас, не все йому вдавалося. Але я бачив його самовіддачу, його жагу заявити про себе в Прем'єр-лізі. Я був упевнений: свій гол він обов’язково заб’є — у найпотрібніший момент. І він це зробив. Інтуїція мене не підвела", — заявив Василь Кобін для УПЛ ТБ.

Дивитися відео голів та огляд матчу Інгулець — Лівий Берег ви можете на Football.ua.