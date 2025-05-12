Україна

Керманич Лівого Берега висловився про поразку від Інгульця.

28 тур української Прем'єр-ліги подарував драматичне протистояння внизу турнірної таблиці — Інгулець на власному полі здолав Лівий Берег із рахунком 2:1.

Головний тренер київського клубу Віталій Первак поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Не встигли фол зробити. Оце треба було зробити, а не бігти назад. От і все. Про це я гравцям і сказав. У нас є досвічені футболісти, які можуть крикнути, підказати, щось зробити, допомогти словом. Не ділом, а словом іноді треба допомагати. Ми на це не розраховували, але вийшло те, що вийшло.

Емоції вийшли на перший план після того, як ми зрівняли рахунок. А коли емоції беруть верх над розумом — тоді футболісти виконують такі речі, які неможливо зрозуміти і, тим більше, прокоментувати.

У нас Шаповал ніколи не вводить м'яч з аута. І, бачите, якось так у нас все воно вийшло. Але це психологія футболістів. Тут навіть не хочеться коментувати і немає що коментувати", — заявив Первак для УПЛ ТБ.

Дивитися відео голів та огляд матчу Інгулець — Лівий Берег ви можете на Football.ua.