Україна

Функціонер подякував вболівальникам за підтримку.

Віцепрезидент криворізького Кривбасу Артем Гагарін прокоментував домашній матч 28 туру УПЛ проти ковалівського Колосу — 0:1.

"Я не тренер, не гравець. Гру коментувати не буду, але хотілося б звернутись до вболівальників і подякувати їм за підтримку.

Сьогодні на стадіоні "Гірник" була дійсно крута класна атмосфера, всі фани постійно гнали нашу команду вперед. Так, не все вийшло, але справжні вболівальники з клубом до кінця і за це їм окрема подяка.

Користуючись можливістю, запрошую всіх на останню домашню гру в цьому сезоні, за тиждень. Зробім класну атмосферу, зробімо все, щоб допомогти хлопцям і стати справжнім дванадцятим гравцем", — сказав Гагарін.

Кривбас — Колос 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ