Функціонер подякував вболівальникам за підтримку.
Артем Гагарін, скрін з УПЛ тб
13 травня 2025, 14:30
Віцепрезидент криворізького Кривбасу Артем Гагарін прокоментував домашній матч 28 туру УПЛ проти ковалівського Колосу — 0:1.
"Я не тренер, не гравець. Гру коментувати не буду, але хотілося б звернутись до вболівальників і подякувати їм за підтримку.
Сьогодні на стадіоні "Гірник" була дійсно крута класна атмосфера, всі фани постійно гнали нашу команду вперед. Так, не все вийшло, але справжні вболівальники з клубом до кінця і за це їм окрема подяка.
Користуючись можливістю, запрошую всіх на останню домашню гру в цьому сезоні, за тиждень. Зробім класну атмосферу, зробімо все, щоб допомогти хлопцям і стати справжнім дванадцятим гравцем", — сказав Гагарін.
Кривбас — Колос 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ