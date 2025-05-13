Україна

Футболісти та клуб долучилися до ініціативи, завершивши благодійний збір для родин загиблих дітей.

Сьогодні, 13 травня, минає 40 днів з моменту страшної трагедії в Кривому Розі, коли 4 квітня внаслідок удару російської ракети загинуло 20 мирних жителів, серед яких — дев’ятеро дітей віком від 3 до 17 років. Понад 70 людей отримали поранення.

Футбольний клуб Кривбас вшанував пам’ять загиблих, поклавши квіти та дитячі іграшки до меморіальної дошки, встановленої на місці трагедії. Разом із гравцями були представники тренерського штабу та працівники клубу.

"Це біль усього міста. Це біль кожного з нас. Ми пам’ятаємо" — зазначили в клубі.

Крім того, Кривбас повідомив про завершення великого благодійного збору на допомогу родинам загиблих дітей. Найближчими днями клуб опублікує повний фінансовий звіт. У заяві також подякували всім, хто долучився до ініціативи та підтримав громаду в цей трагічний період.