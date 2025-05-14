Україна

Система VAR буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на матчі 29 туру української Прем'єр-ліги-2024/25.

Так, матч Чорноморець — Динамо Київ обслуговуватиме Ігор Пасхал, а за систему VAR відповідатиме Олександр Шандор.

Поєдинок Інгулець — Шахтар довірили Анастасії Романюку, якій із системою VAR допоможе Роман Блавацький.

На зустрічі Олександрія — Верес буде працювати Денис Шурман, а з VAR — Віталій Романов.

УПЛ-2024/25. 29 тур

17 травня, субота

13:00. Зоря – Полісся. Арбітр – Дмитро Панчишин (Харків). VAR – Володимир Новохатній (Черкаси).

13:00. Кривбас – Оболонь. Арбітр – Олександр Омельченко (Слов’янськ). VAR – Олександр Афанасьєв (Харків).

13:00. Колос – Карпати. Арбітр – Андрій Коваленко (Полтава). VAR – Клим Заброда (Київ).

18 травня, неділя

15:30. Олександрія – Верес. Арбітр – Денис Шурман (Київська область). VAR – Віталій Романов (Дніпро).

15:30. Інгулець – Шахтар. Арбітр – Анастасія Романюк (Івано-Франківськ). VAR – Роман Блавацький (Львів).

15:30. Лівий Берег – Рух. Арбітр – Олександр Солов’ян (Київська область). VAR – Микола Балакін (Київська область).

15:30. Чорноморець – Динамо. Арбітр – Ігор Пасхал (Херсон). VAR – Олександр Шандор (Львів).

15:30. ЛНЗ – Ворскла. Арбітр – Сергій Задиран (Київська область). VAR – Віктор Копієвський (Кропивницький).

Після 28 турів Динамо Київ очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Олександрію на п'ять очок. Шахтар замикає трійку найкращих, відстаючи на десять балів від "біло-синіх".