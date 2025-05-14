Система VAR буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.
Ігор Пасхал, ФК Динамо Київ
14 травня 2025, 15:20
Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на матчі 29 туру української Прем'єр-ліги-2024/25.
Так, матч Чорноморець — Динамо Київ обслуговуватиме Ігор Пасхал, а за систему VAR відповідатиме Олександр Шандор.
Поєдинок Інгулець — Шахтар довірили Анастасії Романюку, якій із системою VAR допоможе Роман Блавацький.
На зустрічі Олександрія — Верес буде працювати Денис Шурман, а з VAR — Віталій Романов.
УПЛ-2024/25. 29 тур
17 травня, субота
13:00. Зоря – Полісся. Арбітр – Дмитро Панчишин (Харків). VAR – Володимир Новохатній (Черкаси).
13:00. Кривбас – Оболонь. Арбітр – Олександр Омельченко (Слов’янськ). VAR – Олександр Афанасьєв (Харків).
13:00. Колос – Карпати. Арбітр – Андрій Коваленко (Полтава). VAR – Клим Заброда (Київ).
18 травня, неділя
15:30. Олександрія – Верес. Арбітр – Денис Шурман (Київська область). VAR – Віталій Романов (Дніпро).
15:30. Інгулець – Шахтар. Арбітр – Анастасія Романюк (Івано-Франківськ). VAR – Роман Блавацький (Львів).
15:30. Лівий Берег – Рух. Арбітр – Олександр Солов’ян (Київська область). VAR – Микола Балакін (Київська область).
15:30. Чорноморець – Динамо. Арбітр – Ігор Пасхал (Херсон). VAR – Олександр Шандор (Львів).
15:30. ЛНЗ – Ворскла. Арбітр – Сергій Задиран (Київська область). VAR – Віктор Копієвський (Кропивницький).
Після 28 турів Динамо Київ очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Олександрію на п'ять очок. Шахтар замикає трійку найкращих, відстаючи на десять балів від "біло-синіх".