Україна

Оновлення розкладу матчів передостаннього туру УПЛ.

Українська Прем'єр-ліга внесла зміни до розкладу матчів передостаннього, 29 туру чемпіонату України. Про це повідомляє прес-служба УПЛ.

Матчі ЛНЗ – Ворскла та Лівий Берег – Рух, які спочатку були заплановані на суботу, 17 травня, пройдуть у неділю, 18 травня, о 15:30.

Оновлений розклад 29 туру УПЛ:

17 травня (субота)

Колос — Карпати 13:00

Кривбас — Оболонь 13:00

Зоря — Полісся 13:00

18 травня (неділя)

Олександрія — Верес 15:30

Інгулець — Шахтар 15:30

Чорноморець — Динамо 15:30

ЛНЗ — Ворскла 15:30

Лівий Берег — Рух 15:30

Після 28 турів Динамо набрало 68 очок та очолює УПЛ, випереджаючи Олександрію на п'ять балів. У Шахтаря 58 очок і третій рядок. У боротьбі за виживання Ворскла посідає 13 місце, набравши 25 очок, що на два більше, ніж у Інгульця. Позаду йдуть Лівий Берег – 23 бали та Чорноморець – 21 очко.