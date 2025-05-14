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Керманич Динамо висловився про поразку від Шахтаря у фінальному матчі Кубка України-2024/25.

Фінал Кубка України в Житомирі подарував українським уболівальникам напружене Класичне протистояння — донецький Шахтар та київське Динамо завершили основний і додатковий час унічию 1:1, а в серії пенальті влучнішими виявились підопічні Маріно Пушича — 6:5.

Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський поділився враженнями від результату цього протистояння.

"У першу чергу, треба сказати, що вболівальники мали отримати задоволення від фіналу — від самої гри, від напруги, від боротьби, яка була на футбольному полі. І хоч вона й була безкомпромісною, але футболісти все ж стримували себе, аби не завдати травми один одному. Так, емоції були на футбольном полі, і вони мають бути, коли проходить матч за кубковий трофей.

Безумовно, прикро програвати в серії післяматчевих пенальті. Тут у першу чергу треба сказати, що у футболі, безумовно, в першу чергу індивідуальна майстерність має велике значення. Але при цьому також велике значення мають помилки, яких припускаються гравці. Ми знову ж таки пропустили гол після власної помилки, дали можливість провести супернику швидку контратаку та не дограли епізод до кінця, коли нам забивали. Як завжди, можна сказати, що будемо робити висновки, але ця помилка позбавила нас Кубка.

Сьогоднішнє суддівство? Ви знаєте, найкращий арбітр — це той, якого не видно на полі, коли грають команди. Є компетентні органи, які будуть аналізувати дії суддівської бригади. Я не хочу цього робити.

Враження від організації фіналу в Житомирі? Менше за все я дивився на те, де ми будемо грати фінальний матч. Для нас не це було головним. Поле в нормальному стані, атмосфера на стадіоні чудова. Я впевнений, що вболівальники отримали задоволення.

Я зробив доволі нестандартну заміну, змінивши Шапаренка на Бражка? У чому вона нестандартна? Мені потрібно було впливати на події, що відбувалися на полі, тому моє рішення було таким. Нічого незвичайного я в цьому не бачу", — цитує слова Олександра Шовковського пресслужба Динамо Київ.

Дивитися відео голів та огляд матчу Шахтар — Динамо Київ ви можете на Football.ua.