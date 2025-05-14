Україна

Капітан Шахтаря висловився про перемогу у фіналі Кубка України.

Фінал Кубка України в Житомирі подарував українським уболівальникам напружене Класичне протистояння — донецький Шахтар та київське Динамо завершили основний і додатковий час унічию 1:1, а в серії пенальті влучнішими виявились підопічні Маріно Пушича — 6:5.

Центральний захисник та капітан "гірників" Микола Матвієнко поділився враженнями від результату цього протистояння.

"На цей момент я щасливий, так. Але в глибині душі я був впевнений, що ми переможемо. Не знаю, чому. Відчував, так би мовити. Для нас ця перемога набагато важливіша, ніж для Динамо, бо ми закінчили чемпіонат на третьому місці, і ця перемога, наскільки я розумію, дає нам путівку до Ліги Європи.

Непотрапляння Шахтаря до ЛЧ вперше за 25 років? Моє розуміння таке — ми виходимо на кожну гру і намагаємось перемогти. А який це турнір — взагалі не має значення. Головне, що він є, хоча б якийсь, ми будемо у ньому виступати і, думаю, непогано себе проявимо.

Які були думки, коли свій перший удар не забив Еліас? Піжон (сміється). Подумав, що піжон. Тому що коли люди просто не забивають пенальті — таке буває. А коли пауза, постояв, перекинувся, потанцював — то таке", — сказав Матвієнко для УПЛ ТБ.

Дивитися відео голів та огляд матчу Шахтар — Динамо Київ ви можете на Football.ua.