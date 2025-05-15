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Лідер Динамо Київ висловився про поразку у фіналі Кубка України від Шахтаря.

Фінал Кубка України в Житомирі подарував українським уболівальникам напружене Класичне протистояння — донецький Шахтар та київське Динамо завершили основний і додатковий час унічию 1:1, а в серії пенальті влучнішими виявились підопічні Маріно Пушича — 6:5.

Нападник "біло-синіх" Андрій Ярмоленко, який став автором гола у першому таймі, поділився враженнями від протистояння.

"Щодо додаткового часу в кубкових поєдинках, то вважаю, що фінал краще грати 120 хвилин. Не знаю, як на попередніх стадіях, але фінальний матч точно краще проводити з екстратаймами.

Сьогодні в Житомирі було класне поле, і треба подякувати працівникам, які слідкують за ним. Поле — супер, приємно було грати на ньому.

На останніх хвилинах вирували емоції, ясна річ. Не тільки я, а й уся лава запасних намагалася підказувати партнерам. Але я гравець, а не тренер, тож остаточні рішення за ним.

Суддівство? На мою думку, нормальне. Грубих помилок я не помітив", — цитує слова Андрія Ярмоленка офіційний сайт УАФ.

Дивитися відео голів та огляд матчу Шахтар — Динамо Київ ви можете на Football.ua.