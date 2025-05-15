Україна

Спортдир Шахтаря прокоментував перемогу в Кубку України.

Донецький Шахтар напередодні обіграв у фіналі Кубка України в Житомирі київське Динамо.

Шахтар — Динамо Київ 1:1 (6:5 — пен.) Відео голів та огляд фіналу Кубка України

Після завершення гри спортивний директор "гірників" Дарійо Срна прокоментував виступ команди.

"Не можу сказати, що був божевільний матч. Якість гри була на високому рівні. Це був великий шанс зачепитися за трофей. Привітав свою команду, тренерський штаб. Дуже важлива перемога та дуже важливий трофей.

Важливо було перемогти. Ми не можемо залишити такий клуб із такими вболівальниками, із таким президентом без трофеїв. Провальний сезон у чемпіонаті, не могли дозволити собі програти кубок.

Не можу сказати, що сьогодні була топова гра з нашого боку. Динамо — не буду обговорювати. Найважливіше, що у нас кубок у наших руках.

Ніколи в історії не були на третьому місці. Це для нас дуже незручно і дуже непристойно. Можу сказати, що третє місце ми заслуговували. Олександрія заслужувала друге місце. Потрібно казати, як є

Нормальний сезон. Трофей — це трофей. Дай Бог, вийде путівка до Ліги Європи напряму без кваліфікації. Це значить не лише для Шахтаря, але й для всього українського футболу. Потрібно брати очки, заробляти і повертатись на колишній рівень.

Мої ритуали в овертаймі? Я просто робив усі ритуали, які знаю, аби тільки ми перемогли у кубку. То по-різному сидів, то руку десь тримав, то цілував. Я думаю це показує, наскільки нам була потрібна перемога", — заявив хорватський функціонер.

Наступний матч донецький Шахтар проведе в гостях у петровського Інгульця.