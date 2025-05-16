Україна

Якісний сезон для воротаря команди Руслана Ротаня, що підтверджує робота всього колективу.

За два тури до фінішу української Прем'єр-ліги воротар Олександрії Георгій Єрмаков гарантував собі перше місце серед голкіперів із найкращим показником сухих матчів у сезоні-2024/25.

На рахунку 23-річного українця 14 сухих поєдинків із 28 матчів при 21 пропущеному м'ячі.

Друге місце в рейтингу на даний момент посідають воротар Шахтаря Дмитро Різник та голкіпер Колоса Іван Пахолюк – по 11 сухих матчів із 24 та 25 ігор відповідно.

Також Ермаков побив клубний рекорд Олександрії за кількістю сухих матчів за сезон, який належав Юрію Паньківу (11) із сезону-2017/18.

У двох заключних турах УПЛ Олександрія зіграє проти Вереса та Чорноморця. Ігри відбудуться 18 та 24 травня.

Після 28 турів Олександрія набрала 63 очки та посідає друге місце в УПЛ, випереджаючи Шахтар на п'ять балів та відстаючи від лідера Динамо на ті ж п'ять пунктів.