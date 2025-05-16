Україна

Форвард Пробою забив чотири голи та став героєм турніру.

31-річний нападник Пробою Богдан Оринчак став найкращим бомбардиром Кубка України сезону-2024/25, завершивши турнір із чотирма забитими м’ячами.

Голи форварда допомогли дебютанту Другої ліги пройти до 1/8 фіналу змагань. Оринчак відзначився дублем у ворота Хуста (4:0), а також забив у матчах із Куликів-Білкою (2:2, перемога по пенальті) та Інгульцем (2:2, знову перемога по пенальті). Лише в поєдинку з Буковиною (0:1) його команда поступилася й завершила боротьбу за трофей.

Попри ранній виліт, Оринчак залишив свій слід у розіграші, обійшовши у бомбардирській гонці представників елітних клубів.

Нагадаємо, переможцем Кубка України став донецький Шахтар, який у фіналі обіграв київське Динамо в серії пенальті (1:1, 6:5). Для гірників це вже 15-й титул Кубка України — абсолютний рекорд турніру.