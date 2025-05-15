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Валерій Бондар поділився своїми думками після фіналу Кубка України.

Захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар прокоментував перемогу своєї команди у фіналі Кубка України проти київського Динамо.

"Після першого тайму головний тренер нас трохи заспокоїв у роздягальні. Адже цей гол на 43 хвилині був нам, скажімо так, не дуже потрібний. Пушич сказав, що попереду ще щонайменше 45 хвилин. Нагадав, що Динамо відігравалося в матчі з нами за рахунку 0:2. Потім поговорили, як будемо діяти за певних моментів в атаці та обороні. Дещо перебудувалися і почали грати по-іншому — додали в енергії та агресії.

Ми розуміємо, що Шахтар завжди ставить перед собою найвищі цілі. Перш за все хотілося порадувати наших уболівальників, які за нас хвилюються та переживають. Цей сезон невдалий для нас у чемпіонаті, але виграли кубок, і дали трохи хороших емоцій. Вигравати кубок — це приємно, і сподіваюся, що ми зробили щасливими багатьох людей.

Я чув на полі, як наші прихильники нас підтримували. Я дуже дякую і нашим ультрас, хто прийшов на стадіон, і просто вболівальникам. Велика подяка, що їх було багато й дуже чутно.

У нас залишилися ще два матчі чемпіонату України. Будемо робити все, щоб здобути дві перемоги і з гарним настроєм піти у відпустку", — наводить слова Бондаря прес-служба УАФ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Динамо Київ.