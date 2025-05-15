Україна

Голкіпер Шахтаря прокоментував перемогу в Кубку України.

Напередодні донецький Шахтар обіграв у фіналі Кубка України в Житомирі київське Динамо.

Шахтар — Динамо Київ 1:1 (6:5 — пен.) Відео голів та огляд фіналу Кубка України

Після завершення гри воротар "гірників" Дмитро Різник прокоментував виступ команди.

"Зараз я без емоцій, але дуже радий, що ми перемогли в цьому фіналі. Цей кубок нам був дуже потрібен цього сезону. Усі хлопці — молодці.

Я вже багато разів казав: після такого шляху, який ми пройшли до цього трофея — три матчі по 120 хвилин, — це дуже важка робота. Усі впорались, і я всім дякую. Особливо нашим другим половинкам, дітям, які нас підтримували перед матчем. Ця перемога — для них.

Для команди це дійсно трофей. Такий клуб, як Шахтар, має перемагати. І сьогодні, можна сказати, фарт був на нашому боці.

Звісно, хотілось порадувати наших фанатів, дати їм емоції після такого складного сезону і, так би мовити, вдихнути життя у цей трофей.

Усім дякуємо! Вітаємо з перемогою, із виграним кубком! Ми всіх вас дуже любимо!", — заявив український виконавець.

Наступний матч донецький Шахтар проведе в гостях у петровського Інгульця.