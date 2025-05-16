Україна

На рахунку нинішнього й колишнього гравців Динамо Київ по 20 голів.

Правий вінгер Динамо Київ Андрій Ярмоленко забив свій ювілейний гол у Кубку України, передає офіційний сайт УПЛ.

Шахтар — Динамо Київ 1:1 (6:5 — пен.) Відео голів та огляд фіналу Кубка України

Гравець уразив ворота Шахтаря у фінальному поєдинку турніру в сезоні-2024/25. Цей результативний удар був для 35-річного українця 20-м за час виступів у КУ.

Список найкращих бомбардирів Кубка України:

1. Андрій Воробей — 25;

2. Максим Шацьких — 24;

3. Олександр Паляниця — 22;

4. Андрій Шевченко — 21;

5-6. Сергій Ребров, Андрій Ярмоленко — 20.

Зазначимо, що лік своїм голам у турнірі Ярмоленко відкрив ще у вересні 2008 року, у гостьовому матчі 1/16 фіналу проти Олкома (Мелітополь).

Найкращим бомбардиром Кубка України-2024/25 став Богдан Оринчак (Пробій Городенка, чотири гола).