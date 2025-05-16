На рахунку нинішнього й колишнього гравців Динамо Київ по 20 голів.
Андрій Ярмоленко, fcdynamo.com
16 травня 2025, 17:29
Правий вінгер Динамо Київ Андрій Ярмоленко забив свій ювілейний гол у Кубку України, передає офіційний сайт УПЛ.
Шахтар — Динамо Київ 1:1 (6:5 — пен.) Відео голів та огляд фіналу Кубка України
Гравець уразив ворота Шахтаря у фінальному поєдинку турніру в сезоні-2024/25. Цей результативний удар був для 35-річного українця 20-м за час виступів у КУ.
Список найкращих бомбардирів Кубка України:
1. Андрій Воробей — 25;
2. Максим Шацьких — 24;
3. Олександр Паляниця — 22;
4. Андрій Шевченко — 21;
5-6. Сергій Ребров, Андрій Ярмоленко — 20.
Зазначимо, що лік своїм голам у турнірі Ярмоленко відкрив ще у вересні 2008 року, у гостьовому матчі 1/16 фіналу проти Олкома (Мелітополь).
Найкращим бомбардиром Кубка України-2024/25 став Богдан Оринчак (Пробій Городенка, чотири гола).