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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 29-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та київська Оболонь.

Криворізький Кривбас та київська Оболонь зіграють у двадцять дев'ятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Гірник.

Юрій Вернидуб, після поразки від ковалівського Колоса (0:1), залучив до стартового складу Луньова в центрі поля.

Сергій Шищенко, на тлі нічиєї проти черкаського ЛНЗ (0:0), використав із перших хвилин Тарануху в нападі.

Кривбас: Кліщук — Юрчец, Конате, Романчук, Д. Кузик — Луньов, Вакулко — Задерака, Твердохліб, Микитишин — Соса.

Запасні: Маханьков, Хома, Вілівальд, Бандейра, Плічко, Понєдєльнік, Ікенна, Ілич, Гонсалез, Каменський, Ндомбазі, Мулик.



Оболонь: Марченко — Ільїн, Карась, Приймак, Дубко, Стасюк — Вітенчук, Курко, Черненко — Устименко, Тарануха.

Запасні: Федорівський, Осман, Грисьо, Ломницький, Мороз, Блізніченко, Слободян, Мединський, Груша, Суханов, Бичек, Теслюк.



Гра Кривбас — Оболонь почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.