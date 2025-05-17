Україна

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 17 травня 2025 року.

Кривбас у матчі 29 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі мінімально обіграв столичну Оболонь (1:0).

Єдиний та переможний гол у складі команди Юрія Вернидуба забив Денис Кузик на самому старті другого тайму – на 47 хвилині.

Після 29 турів Кривбас набрав 46 очок і посідає шосте місце у турнірній таблиці УПЛ, а в Оболоні 29 балів та 12 позиція.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кривбас — Оболонь в рамках 29-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Кривбас — Оболонь 1:0

Гол: Д. Кузик, 47.

Кривбас: Кліщук — Юрчец, Конате, Романчук, Д. Кузик — Луньов (Ікенна, 68), Вакулко — Задерака (Понєдєльнік, 78), Твердохліб, Микитишин (Ндомбазі, 68) — Соса.

Оболонь: Марченко — Ільїн, Карась, Приймак, Дубко, Стасюк — Вітенчук (Теслюк, 82), Курко (Слободян, 61), Черненко (Груша, 46) — Устименко (Бичек, 46), Тарануха (Блізніченко, 61).

Попередження: Ікенна, Кузик — Блізніченко, Ільїн.