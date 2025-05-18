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Керманич Оболоні прокоментував поразку від Кривбасу.

Київська Оболонь напередодні в гостьовому матчі двадцять дев’ятого туру української Прем’єр-ліги поступилось криворізькому Кривбасу.

Кривбас — Оболонь 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "пивоварів" Сергій Шищенко прокоментував виступ власної команди.

"Можна розділити гру на два тайми. У першому ми грали дуже обережно, і наші дії були не зовсім такими, як планували. Ми дозволяли Кривбасу діяти більш агресивно, більш спокійно.

Але в другому таймі заграли активніше, уже після пропущеного голу перебудувались на іншу тактичну схему.

Моя команда грає у футбол, тому я хочу, щоб незалежно від обраної схеми команда демонструвала динамічний та агресивний футбол. Саме цього досягли у другому таймі.

І ми справді стали більш агресивними після пропущеного м’яча. Були дуже непогані підходи, створювали хороші моменти. Але щоб здобувати очки, потрібно діяти дуже якісно в останній третині поля.

Звісно, ми аналізували Кривбас. Розуміли, що вони дуже сильно тиснуть на захисників великою кількістю гравців і добре використовують простір за спинами оборонців. Тому я вирішив грати в тій самій схемі з п’ятьма захисниками при обороні.

У першому таймі ми з цим впорались, але на початку другого, на жаль, — ні. Потім уже довелось перебудовуватись, щоб додати гравців в атаці, почати тиснути на Кривбас і діяти попереду більш агресивно", — заявив український фахівець.

У заключному турі київська Оболонь у столичному дербі прийматиме Лівий Берег.