Україна

Поразка в боротьбі за друге місце стала історичною — востаннє таке траплялося до приходу Ріната Ахметова.

Донецький Шахтар втратив математичні шанси фінішувати другим у чемпіонаті України сезону-2024/25. Це стало відомо після перемоги Олександрії над Вересом (3:1) в рамках 29-го туру УПЛ.

Попри власний успіх у матчі проти Інгульця (4:1), гірники гарантовано завершать сезон не вище третього місця — вперше з кампанії-1995/96 років.

Тоді Шахтар завершив сезон на десятій позиції, маючи у своєму активі 45 очок після 34 турів. У тому ж сезоні чемпіоном стало Динамо, яке оформило титул і цьогоріч — після нічиєї з Чорноморцем.

Цей результат є символічним: відтоді, як у 1996 році президентом клубу став Рінат Ахметов, Шахтар незмінно фінішував у першій двійці чемпіонату України — до цього сезону.