Україна

Легенди Динамо Київ виграли турнір і в якості гравців, і в якості тренерів.

Динамо Київ під керівництвом Олександра Шовковського стало чемпіоном України сезону-2024/25.

Таким чином нинішній керманич "біло-синіх" увійшов в історію турніру. Шовковський став третім, кому вдалося стати чемпіоном України як у статусі гравця, так і в статусі головного тренера.

Першим такий "золотий дубль" оформив Анатолій Дем'яненко (гравець — 1992/93; тренер — 2006/07), тоді як другим — Сергій Ребров (гравець — 1992-2000, 2006/07; тренер — 2014-2016). В обох випадках ідеться про перемоги з Динамо Київ.

Сам Шовковський в якості гравця є 14-разовим чемпіоном України (1993-2001, 2002-2004, 2006/07, 2008/09, 2014-2016). В якості тренера він здобув свій перший у кар'єрі трофей.