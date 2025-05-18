Україна

Коментар тренера Динамо після завоювання чемпіонства.

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський поспілкувався з представниками ЗМІ після матчу з Чорноморцем (1:1), який став для киян чемпіонським.

"По-перше, вітаю всіх уболівальників Динамо із 30-м чемпіонством в історії клубу. Непростий шлях, непросте полювання, яке ми пройшли. Дякую за це команді, всім працівникам клубу, людям, причетним до цього, тим, хто підтримував команду. Тим, хто хейтив, також дякую — вони нас мотивували ще більше.

Однією з основних проблем при підготовці до сьогоднішнього матчу було емоційно відновити гравців після фіналу Кубка України. Так, трьох днів з одного боку достатньо для цього. Але я читав висловлювання деяких експертів, говорили, що ми набігали в основний час із Шахтарем 96 кілометрів. Так от — 115, щоб ви розуміли. І десь ще приблизно 30 у додатковий час. Потрібно було провести повноцінне відновлення, підготувати гравців, при цьому ми чудово розуміли, що команди, які ведуть боротьбу за своє життя, а Чорноморець боровся за те, аби залишитися в УПЛ, дають завжди бій. Також розуміли, що матч буде непростим для нас у тому числі оскільки ціна цієї гри була дуже високою. І хоч команди підходили до гри, перебуваючи на різних позиціях, але обидва суперники мали негативний фон.

Для чемпіонату виліт Чорноморця є великою втратою. Можемо говорити про інфраструктуру, міста-мільйонники, але у футболі вирішуються всі питання лише за спортивним принципом. І тепер у Чорноморця буде непросте завдання, з яким, я впевнений, вони впораються у наступному сезоні й вирішити питання повернення до УПЛ.

По дорозі додому в автобусі святкувати складно, чесно кажучи. Ми тільки шість годин будемо добиратися до Києва. Планувалося, що в нас буде один вихідний, але зробили два дні вихідних, враховуючи те, що довго добиратися. Тому я поки не можу відповісти стосовно святкування. Тим паче яке може бути святкування, коли у країні триває війна.

Ще раз хочу привітати всіх із чемпіонством. Ми йшли до нього цілий рік, і я подякував усім гравцям за це. Усім бажаю, щоб у нашій країні якомога скоріше був мир, закінчилася війна, і щоб ми спокійно заповнювали вщерть стадіони та отримували задоволення від гри", — сказав Шовковський.