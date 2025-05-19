Україна

"Червоно-білі" ведуть боротьбу за топ-4 турнірної таблиці чемпіонату України.

Правий півзахисник Кривбасу Денис Кузик прокоментував перемогу в 29-му турі УПЛ-2024/25 і поділився очікуваннями від наступного поєдинку.

Кривбас — Оболонь 1:0 Відео гола та огляд матчу 17.05.2025

Гол 22-річного українця виявився вирішальним у попередньому для криворізького клубу протистоянні. У ході минулої кампанії "червоно-білі" теж обіграли "біло-зелених" на власному полі з рахунком 1:0 завдяки результативному удару Кузика.

"Перш за все, ми вийшли як одна команда та билися один за одного. Думаю, що це і стало запорукою нашої перемоги. Забили єдиний гол — цього вистачило для успіху.

У чому секрет переможних голів у ворота Оболоні? "Злий геній для Оболоні" — можна і так сказати. Хлопці жартували над цим. Добре, що забив другий гол, тим паче Оболоні, як ви сказали. Пощастило забити їм знову за підтримки наших вболівальників, — це вдвічі приємніше.

Чи не цікавилися паралельними матчами за участі конкурентів? Ні, тому що нам треба робити свою роботу. Нам потрібна була тільки перемога, тому було не дуже цікаво дізнаватись результат матчів суперників, адже думали про свою гру.

Матч проти Полісся в останньому турі? Ми будемо старатись на всі сто відсотків, тому що це боротьба за четверте місце, за єврокубки. Ми хочемо туди потрапити, тому просто так не будемо віддавати це місце. Будемо дуже серйозно готуватись до гри", — цитує Дениса офіційний сайт Кривбасу.

Підопічні Юрія Вернидуба йдуть шостими в турнірній таблиці чемпіонату України, маючи 46 очок. У Полісся вони гостюватимуть наступної неділі, 25 травня, сподіваючись увірватися на четверту сходинку.