Україна

Футболіст висловився після матчу чемпіонату України.

Півзахисник криворізького Кривбасу Артур Микитишин — про домашню перемогу над київською Оболонню — 1:0 у 29 турі УПЛ.

"Дуже раді, що зуміли сьогодні перемогти. Останній матч цього сезону вдома. Ми дали позитивні емоції нашим вболівальникам. Дуже дякуємо їм зі своєї сторони за підтримку, вона важлива для нас.

Боремось до останнього за четверте місце, шанси є. Ми налаштовуємось на останній тур як на бій. Розуміємо, що шанси на четверту сходинку мають одразу три команди. Останній тур обіцяє бути дуже цікавим", — сказав Микитишин.

Раніше повідомлялось, що ключовий захисник Кривбасу у Фінляндії переніс операцію.