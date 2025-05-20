Україна

Турецький спеціаліст зарекомендував себе роботою з Еюпспором.

Від початку сезону-2025/26 із донецьким Шахтарем працюватиме Арда Туран, передає портал Ajansspor.

Повідомляється, що -річний турок уже підписав контракт із "гірниками". Інформації про терміни співпраці наразі немає.

Нинішній головний тренер Шахтаря Маріно Пушич раніше повідомив, що відкритий до пропозицій і натякнув на прощання з донецьким клубом.

Туран зараз очолює Еюпспор. Це перше робоче місце в його тренерській кар'єрі.

Із клубом, що базується в Еюпсултані/Еюпі (район Стамбула), Арда працює з квітня 2023 року. Під його керівництвом "фіолетово-жовті" вперше в своїй історії вийшли до "еліти" турецького футболу.

Після 35-ти зіграних матчів поточної кампанії Еюпспор іде шостим у турнірній таблиці чемпіонату країни, маючи 50 очок.