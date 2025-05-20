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Гравець впевнений у силах своїх одноклубників.

Центральний півзахисник Кривбасу Юрій Вакулко дав свій коментар після звитяги в поєдинку 29-го туру УПЛ-2024/25.

Кривбас — Оболонь 1:0 Відео гола та огляд матчу 17.05.2025

Гравець підбив підсумки протистояння з Оболонню, поділився очікуваннями від майбутнього матчу проти Полісся, оцінив підтримку вболівальників "червоно-білих" і розповів про враження від зміни партнера в опорній зоні.

"Я вважаю, що вийшла гарна бойова гра [з Оболонню]. Перший тайм був повністю за нами. В другому ми фізично десь підсіли, але для нас був важливий результат гри. Тому ми тримали це в голові.

Битва "за шість очок" із Поліссям? Так, звичайно будемо налаштовуватись. Не все від нас залежить, але будемо робити все можливе для того, щоб досягти потрібного результату.

Підтримка вболівальників? Ми дуже вдячні всім, хто прийшов та вболівав за нас увесь цей сезон. Я вважаю, дуже добре, що ми закінчили домашню серію перемогою. І до цього кожну гру ми відчували підтримку фанів, тому ще раз дякуємо всім, хто приходить та вболіває за нашу "червоно-білу" команду.

Гра з Луньовим у парі опорників? Я вважаю, що у нас всі футболісти плюс-мінус одного рівня. Немає такого, що хтось краще, а хтось гірше. У кожного свої сильні якості, тому заміна однієї людини не сильно впливає на гру. Я вважаю, що сьогодні Луня провів гарний матч, відпрацював, як треба. Також від нього була гострота попереду", — цитує 27-річного українця офіційний сайт Кривбасу.

На рахунку Вакулка один асист у 23-х матчах усіх турнірів поточної кампанії. За даними transfermarkt, його контракт із криворізьким клубом розраховано до кінця червня 2025 року.

Підопічні Юрія Вернидуба йдуть шостими в турнірній таблиці чемпіонату України, маючи 46 очок. У Полісся вони гостюватимуть наступної неділі, 25 травня, сподіваючись увірватися на четверту сходинку.