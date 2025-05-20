Україна

Капітан "поліграфів" побив рекорд Максима Третьякова.

Атакувальний півзахисник Кирило Ковалець голом допоміг Олександрії вдома розібратися з Вересом (3:1) у 29-му турі УПЛ-2024/25.

Тепер на рахунку 31-річного українця 26 результативних ударів за "поліграфів" у чемпіонаті України. Таким чином він став найкращим бомбардиром клубу в турнірі, побивши рекорд Максима Третьякова.

Також зазначимо, що наступний матч УПЛ буде для Ковальця 153-м за Олександрію. Він може побити рекорд Євгена Банади (152).

За даними transfermarkt контракт капітана "поліграфів" із клубом розраховано до кінця червня 2027 року.

У суботу, 24 травня, підопічні Руслана Ротаня гостюватимуть у Чорноморця в заключному, 30-му турі чемпіонату України-2024/25.