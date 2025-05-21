Система VAR буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.
Роман Блавацький, ФК Динамо Київ
21 травня 2025, 13:22
Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на матчі 30 туру української Прем'єр-ліги-2024/25.
Так, матч Динамо Київ — Колос обслуговуватиме Роман Блавацький, а за систему VAR відповідатиме Олександр Афанасьєв.
Поєдинок Рух — Шахтар довірили Віктору Копієвському, якому із системою VAR допоможе Дмитро Євтухов.
На центральній зустрічі туру Полісся — Кривбас буде працювати Денис Шурман, а з VAR — Олександр Омельченко.
УПЛ. 30 тур
23 травня, п’ятниця
15:30. Інгулець – Ворскла. Арбітр – Олександр Шандор (Львів). VAR – Дмитро Панчишин (Харків).
15:30. Оболонь – Лівий Берег. Арбітр – Микола Балакін (Київська область). VAR – Андрій Коваленко (Полтава).
24 травня, субота
13:00. Чорноморець – Олександрія. Арбітр – Євген Цибулько (Черкаська область). VAR – Клим Заброда (Київ).
15:30. Рух – Шахтар. Арбітр – Віктор Копієвський (Кропивницький), VAR – Дмитро Євтухов (Дніпро).
18:00. Динамо – Колос. Арбітр – Роман Блавацький (Львів), VAR – Олександр Афанасьєв (Харків).
25 травня, неділя
15:30. Верес – ЛНЗ. Арбітр – Олександр Кальонов (Хмельницький). VAR – Максим Козиряцький (Запоріжжя).
18:00. Карпати – Зоря. Арбітр – Віталій Романов (Дніпро). VAR – Володимир Новохатній (Черкаси).
18:00. Полісся – Кривбас. Арбітр – Денис Шурман (Київська область). VAR – Олександр Омельченко (Слов’янськ).
Після 29 турів Динамо гарантувало собі чемпіонський титул. Олександрія та Шахтар забезпечили собі друге та третє місця відповідно. За четверте місце битва між Поліссям, Карпатами та Кривбасом.