Україна

Система VAR буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на матчі 30 туру української Прем'єр-ліги-2024/25.

Так, матч Динамо Київ — Колос обслуговуватиме Роман Блавацький, а за систему VAR відповідатиме Олександр Афанасьєв.

Поєдинок Рух — Шахтар довірили Віктору Копієвському, якому із системою VAR допоможе Дмитро Євтухов.

На центральній зустрічі туру Полісся — Кривбас буде працювати Денис Шурман, а з VAR — Олександр Омельченко.

УПЛ. 30 тур

23 травня, п’ятниця

15:30. Інгулець – Ворскла. Арбітр – Олександр Шандор (Львів). VAR – Дмитро Панчишин (Харків).

15:30. Оболонь – Лівий Берег. Арбітр – Микола Балакін (Київська область). VAR – Андрій Коваленко (Полтава).

24 травня, субота

13:00. Чорноморець – Олександрія. Арбітр – Євген Цибулько (Черкаська область). VAR – Клим Заброда (Київ).

15:30. Рух – Шахтар. Арбітр – Віктор Копієвський (Кропивницький), VAR – Дмитро Євтухов (Дніпро).

18:00. Динамо – Колос. Арбітр – Роман Блавацький (Львів), VAR – Олександр Афанасьєв (Харків).

25 травня, неділя

15:30. Верес – ЛНЗ. Арбітр – Олександр Кальонов (Хмельницький). VAR – Максим Козиряцький (Запоріжжя).

18:00. Карпати – Зоря. Арбітр – Віталій Романов (Дніпро). VAR – Володимир Новохатній (Черкаси).

18:00. Полісся – Кривбас. Арбітр – Денис Шурман (Київська область). VAR – Олександр Омельченко (Слов’янськ).

Після 29 турів Динамо гарантувало собі чемпіонський титул. Олександрія та Шахтар забезпечили собі друге та третє місця відповідно. За четверте місце битва між Поліссям, Карпатами та Кривбасом.