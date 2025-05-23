Україна

Гравець пригадав свій період у донецькому Шахтарі.

Голкіпер Олександрії Георгій Єрмаков, орендований у Маккабі Хайфа, в ексклюзивному інтерв'ю Football.ua поділився, коли він зрозумів, що не зможе пробитися до першої команди донецького Шахтаря.

Гравець є вихованцем "гірників", у системі яких перебував із літа 2019 року. У березні 2021-го він перебрався до другої команди "поліграфів" на правах оренди.

"Завжди ставив питання до себе та своєї гри. І після отриманої травми зрозумів, що настає етап, коли потрібно грати. І як тільки я отримав пропозицію від Олександрії, то одразу погодився. Найважливіше в період юнацького футболу — це грати. Потрібно грати, а не тренуватися. Бо тренуватися можна скільки завгодно, навіть із найкращими футболістами. Зрозуміло, що ти ростеш, але свій досвід та навички треба проявляти у грі. Це найважливіший момент, заради чого ти готуєшся та тренуєшся. Відтак, максимальний фокус спрямовується на те, щоб отримати максимальну ігрову практику. Я брав участь у тренувальному процесі Луїша Каштру. Нас долучали до першої команди, а коли прийшов Де Дзербі, то мене вже не було", — додав 23-річний українець.

На рахунку Єрмакова 24 пропущених гола в 31-му (14 "сухих") матчі всіх турнірів поточної кампанії. Георгій достроково став найкращим воротарем УПЛ-2024/25 за "сухими" поєдинками.