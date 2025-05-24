Україна

Керманич петровського клубу прокоментував виліт до Першої ліги.

Петровський Інгулець напередодні не зумів обіграти полтавську Ворсклу в Олександрії, тому наступний сезон розпочне знову в Першій лізі.

Інгулець — Ворскла 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "козаків" Василь Кобін розповів про подальші плани команди.

"Наразі складно коментувати події, які відбуватимуться найближчим часом. Кожен отримає свою оцінку, подивимось, як розвиватиметься ситуація далі.

Рішення ухвалюватиме президент, а я, як головний тренер, так і гравці готові до будь-якої ситуації. Потрібен час, щоб дати чітку відповідь на це запитання.

Я думаю, найближчим часом стане відомо, куди рухатиметься Інгулець", — заявив український фахівець.

Інгулець завершив сезон на передостанньому місці з 24 очками.