Україна

Керманич Лівого Берега прокоментував поразку від Оболоні.

Лівий Берег напередодні поступився Оболоні в столичному дербі в рамках тридцятого туру української Прем’єр-ліги, через що опинився в стикових матчах за право залишитись у "елітному" дивізіоні.

Оболонь — Лівий Берег 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "лелек" Віталій Первак поділився враженням від виступу команди.

"Гра була принциповою, важкою, за місце під сонцем. Інколи щось у нас виходило, багато чого — ні. Вітаю Оболонь з перемогою.

Із ким би хотіли зіграти у плей-оф за вихід до УПЛ? Завтра чекатимемо на заключний тур у чемпіонській групі Першої ліги, і дізнаємось суперника. Ми не прораховуємо варіанти.

Хотіли сьогодні виграти, не пропустити м’яч і грати першим номером. Звісно ж планували забити, адже, тільки обігравши Оболонь, могли залишитись в УПЛ.

Так, сьогодні грали в п’ять захисників. Виходили з того, що Оболонь грає за такою ж схемою, у них є два швидких нападники, які постійно тиснуть на центральних захисників. Тому ми додали ще одного гравця в захист.

Як бачите, у них і не було моментів особливо багато. Ми виконували свою функції, але в нас не виходив перехід з оборони до атаки.

Щодо вилучення, то ніхто нічого не зрозумів. Арбітр переглядав VAR, і Якимів теж не розуміє, за що отримав пряму червону картку. Він для нас важливий, бо центральний захисник є дуже важливим для будь-якої команди", — заявив український фахівець.

Лівий Берег завершив основну частину сезону на третьому з кінця місці з 26 очками.