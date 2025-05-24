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Керманич Оболоні прокоментував перемогу над Лівим Берегом.

Оболонь напередодні обіграла Лівий Берег у столичному дербі в рамках тридцятого туру української Прем’єр-ліги.

Оболонь — Лівий Берег 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "пивоварів" Сергій Шищенко поділився враженням від виступу команди.

"Емоції після гри класні. Ми залишились у Прем’єр-лізі і не потрапили до стикових матчів. Ми провели дуже хорошу роботу. Хочу подякувати гравцям, адже вони виконали завдання.

Коли я тільки обійняв цю посаду, то одразу ж сказав гравцям, що ми справимось, і хлопцям можна дякувати за ставлення. Оболонь заслужила, аби залишитись у Прем’єр-лізі.

Найважче було прийти у команду посеред сезону, коли у неї був один заліковий бал. Складно було перебудувати команду. Але хлопці повірили у мої ідеї — і все вийшло.

Для нас і гра з Кривбасом була важливою. І сьогодні гра була обережною, ми були першими на м’ячі. У другому таймі забили м’яч і грали по рахунку.

Звичайно ж, я нервував, адже два роки команда була на межі вильоту, а тут ми оминули і перехідні матчі. І будемо крок за кроком працювати, аби вже не бути внизу турнірної таблиці", — заявив український фахівець.

Оболонь завершила сезон на одинадцятому місці з 32 очками.