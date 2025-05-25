Україна

Кияни завершили сезон без поразок та здобуло 30-й чемпіонський титул.

24 травня 2025 року на стадіоні імені Валерія Лобановського відбулася урочиста церемонія нагородження Динамо Київ, яке офіційно стало чемпіоном України сезону-2024/25. Після нічиєї 1:1 у матчі проти Колоса кияни отримали золоті медалі та чемпіонський трофей.

Цей титул став для Динамо 30-м в історії клубу (13 у чемпіонатах СРСР та 17 у період незалежної України), що дозволило додати третю зірку на емблему клубу. Символічно, що цю зірку присвятили Збройним Силам України як знак вдячності за захист країни.

Сезон-2024/25 став історичним для "біло-синіх": команда під керівництвом Олександра Шовковського завершила чемпіонат без жодної поразки, набравши 70 очок у 30 матчах.

Церемонія нагородження

Раніше Динамо презентувало нову емблему з трьома зірками.