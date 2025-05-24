Україна

В клубі пояснили, кому присвячують третю зірку.

Динамо презентувало нову емблему з трьома зірками, кожна з яких означає 10 чемпіонств (17 в незалежній Україні та 13 — в СРСР).

"30-те чемпіонство в історії Динамо Київ — подія історична, емоційно насичена та надзвичайно символічна. Саме в найважчі для країни часи, коли триває повномасштабна війна, ця перемога стає потужним сигналом віри, єдності та надії для всієї України.

Цей трофей — не лише спортивне досягнення. Це — перемога, яку ми присвячуємо тим, хто робить можливим саме існування нашого сьогодення. Саме тому над гербом нашого клубу з’явиться третя зірка — зірка вдячності Збройним Силам України.

Футбольний клуб Динамо Київ, гравці, тренерський штаб і керівництво присвячують це чемпіонство та третю зірку — кожному захиснику й кожній захисниці, які боронять нашу землю, свободу і майбутнє. Це наш щирий жест поваги, підтримки та вдячності", — йдеться в заяві клубу.

У 30-му турі УПЛ Динамо зіграло внічию з Колосом.