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Півзахисник Шахтаря прокоментував нічию проти Руху.

Напередодні донецький Шахтар зіграв унічию проти львівського Руху в тридцятому турі української Прем’єр-ліги на полі суперників.

Рух — Шахтар 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "гірників" Дмитро Криськів поділився враженнями від виступів команди.

"Ми створюємо дуже багато моментів, маємо справді хороші нагоди на половині поля суперника, але забиваємо лише один м’яч, а не більше, і потім пропускаємо з якогось мікромоменту. У підсумку — нічийна гра, знову мусимо створювати нагоди, але не можемо довести матч до перемоги.

Так було в більшості поєдинків посеред сезону, тому можна сказати, що ми провели сезон на такій самій ноті, як і завершальний матч. Напевно, маємо покопатися в собі й зрозуміти, що не так у кожному з нас, адже саме футболісти відповідають за результат і гру на полі. Треба знайти відповіді й змінити це вже в наступному сезоні.

Відчуття від капітанської пов’язки дуже приємні, адже я отримав таку велику відповідальність у такому великому клубі, як Шахтар. Вийти на поле з капітанською пов’язкою — велика гордість для мене, про це я міг лише мріяти. Я був капітаном молодіжної команди, проте це мій перший матч у статусі капітана першої команди, тому хочу щиро подякувати тренеру за те, що він виявив до мене таку повагу.

Сьогодні я віддав усі сили, щоб ми здобули перемогу, але мені дуже прикро, що не вдалось заробити три очки та завершити сезон на позитивній ноті.

Нова форма? Гарні комплекти! Усі справді класні, у "шахтарських" кольорах, якщо можна так сказати. Мені сподобалось, і було дуже круто зіграти в новій формі саме в день народження Шахтаря. Звичайно, хотілось перемогти й вибачитися перед уболівальниками та всіма, хто причетний до клубу, за те, що не змогли досягти позитивного результату.

Хочеться сказати велике дякую за те, що підтримували як у складні моменти, так і в моменти радості та перемог. Ми — молода команда, яка буде прогресувати й ставати сильнішою. Сподіваюсь, зробимо висновки з цього сезону, і далі буде тільки краще — здобуватимемо нові перемоги", — заявив український виконавець.

Донецький Шахтар завершив сезон на третьому місці із 62 очками.