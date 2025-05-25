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Захисник Шахтаря прокоментував нічию проти Руху.

Донецький Шахтар напередодні зіграв унічию проти львівського Руху в тридцятому турі української Прем’єр-ліги на полі суперників.

Рух — Шахтар 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "гірників" Микола Огарков поділився враженнями від виступів команди.

"Емоції неперевершені! Як я казав у інтерв’ю, якби років вісім тому в мені сказали, що я гратиму в Шахтарі, то ніколи б не повірив. Ще з дитинства дивився їх по телебаченню, а зараз граю тут. Тому дуже приємно.

І ще: коли їхав на проєкт "Давай, грай!", то я не знав, що там будуть селекціонери Шахтаря. Я тоді був дитиною, і коли ми вже виграли фінал, то ходив із Кубком і хотів сфотографуватися з футболістами першої команди, але мій тренер мене за руку потягнув і сказав, що на мене чекають приємні новини. Мене повели до тих селекціонерів, і вони сказали за місяць завітати до Шахтаря на перегляд.

Мені Маріно Пушич казав, що буде дебют, але не казав, на скільки хвилин випустить. Думав, десь на п’ять хвилин вийду, але він мені дав набагато більше часу. Було дуже приємно. Так, хвилювався трішки, але коли вийшов на поле, було вже легше. Мене підбадьорили деякі гравці, тому було приємно виходити.

Нічого особливого не казали, просто підбадьорили, — Дмитро Криськів, Назарина. Тому нічого такого. Маріно Пушич сказав: "Це твій час — виходь та показуй себе". Приємно було.

Цей дебют присвячую, звісно ж, моїй сім’ї, моєму батьку, якого вже немає з нами. Я думаю, він був би дуже радий цьому, і, гадаю, він усе бачить", — заявив український виконавець.

Донецький Шахтар завершив сезон на третьому місці із 62 очками.