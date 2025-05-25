Україна

Гендир Шахтаря прокоментував звільнення головного тренера.

Донецький Шахтар напередодні оголосив про звільнення головного тренера Маріно Пушича по завершенню сезону, у якому команда здобула кубок України, але фінішувала третьою в чемпіонаті.

Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін відреагував на зміни в структурі клубу в своєму останньому інтерв’ю.

"Насамперед хочу подякувати Маріно та його тренерському штабу за час, який вони провели в Шахтарі. Важливо пам’ятати: Маріно приєднався до клубу в непростий момент — посеред сезону у країні, де триває війна. Це свідчить про його сміливість, характер і професіоналізм.

Разом із ним ми здобули три трофеї з чотирьох можливих. Ми щиро вдячні Маріно за внесок у розвиток команди.

Цього сезону не тільки Маріно Пушич посів третє місце. Ми всі посіли третє місце. Ми всі відповідаємо за результат — як у перемогах, так і в поразках.

Цей сезон був непростим. Після 2022 року ми втратили значну частину ключових гравців і фактично почали будівництво нової команди з нуля. Цей процес досі триває.

Команду залишили досвідчені виконавці — Зубков, Сікан, Степаненко. Натомість ми підписали багато молодих і талановитих гравців, які ще проходять адаптацію та здобувають досвід. У таких умовах працювати було б непросто для будь-якого тренера. Чи могли ми виступити краще? Вважаю, що так. Але було багато факторів, які цьому завадили.

Після глибокого аналізу ми дійшли висновку, що в нинішніх умовах емоційне та психологічне навантаження є надзвичайно великим. Із одного боку, тиск на результат, із іншого — перебудова команди, постійні зміни, воєнний стан. Те, до чого українці вже певною мірою звикли, для іноземного спеціаліста є серйозним викликом.

Тому ми вирішили, що зараз буде правильним поставити крапку. Водночас хочу підкреслити: Маріно Пушич, Маріо Станич та їхній штаб зробили багато важливого для Шахтаря, і ми щиро вдячні їм за це.

Коли очікувати новини про нового головного тренера? Уже найближчим часом ви все дізнаєтесь", — заявив український функціонер.

Донецький Шахтар завершив сезон на третьому місці із 62 очками.