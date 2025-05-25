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Керманич Руху прокоментував нічию проти Шахтаря.

Львівський Рух напередодні зіграв унічию проти донецького Шахтаря в тридцятому турі української Прем’єр-ліги на власному полі.

Рух — Шахтар 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "жовто-чорних" Віталій Пономарьов поділився враженнями від виступів команди.

"Кожен матч проти Шахтаря — це додаткова мотивація для футболістів. Ця гра не була виключенням і ми хотіли досягти позитивного результату.

Другий тайм не почався погано для нас. Просто в конкретному епізоді сталась індивідуальна помилка. Це особливість молодих гравців. Далі нам удалось зрівняти рахунок і зіграти внічию.

Я вдячний гравцям за те, що хоч вони і вирішили свої турнірні задачі, але кожен матч грали до кінця та викладались на повну.

Якщо коротко підсумувати сезон, то він був неоднозначний. У попередньому році ми зайняли шосте місце й до останнього туру боролись за єврокубки. А цьогоріч Рух посів сьому сходинку в турнірній таблиці. І ніби ці місця поруч, але настрій у хлопців та й загалом у клубі інший — усі хотіли зіграти краще та бути вище в таблиці.

Були хороші моменти, були й прикрі, але з огляду на обставини команда виступила непогано. Узимку з Руху пішли п’ятеро футболістів і це була серйозна втрата для нас. Та команда змогла мобілізуватись і довести, що ми дуже конкурентні з тими гравцями, які залишились в клубі.

Непросто зберігати концентрацію, адже коли всюди говорять, що команда ні за що не бореться і вже виконала свої задачі, то на хлопців це впливає.

У нас молода команда і ми доносили до гравців, що вони повинні грати на максимумі своїх можливостей, аби прогресувати. Юні гравці не мають права грати без самовіддачі. Звісно, не все виходило технічно чи тактично, але все ж наші футболісти старались і за це я їм хочу подякувати.

Хочеться боротись за найвищі місця і прогрес клубу був поступовим. Спершу юнацька команда Руху двічі поспіль ставала чемпіоном в категорії U-19. Потім практично всі хлопці з цього складу заграли на рівні УПЛ якщо не в Русі, то в інших командах. Тож вважаю, що у наших гравців ще є перспективи покращити свої результати — треба далі працювати і впоратись із новими викликами.

Наразі немає розмов про те, що хтось з футболістів прийде, чи покине команду влітку. Після завершення сезону буде зустріч з керівництвом клубу, де ми обговоримо плани на майбутнє. Зараз на команду чекає відпустка. Ми зберемося і розпочнемо підготовку до нового сезону в середині червня", — заявив український фахівець.

Львівський Рух станом на зараз завершив сезон на сьомому місці із 38 очками.