Україна

Захисник Руху прокоментував нічию проти Шахтаря.

Львівський Рух напередодні зіграв унічию проти донецького Шахтаря в тридцятому турі української Прем’єр-ліги на власному полі.

Рух — Шахтар 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "жовто-чорних" Роман Дідик поділився враженнями від виступів команди.

"Нам протистояла сильна і кваліфікована команда. Шахтар хоч і не змінив би своє місце в турнірній таблиці, але цей клуб завжди грає і викладається на повну.

Відчувалось, що донеччани мали велике бажання перемогти, але Рух теж грає завжди тільки на перемогу.

Ми пропустили після стандарту. Мабуть, у цей момент зіграли без належної концентрації, утратили одного гравця з поля зору і він забив гол. Та ми відповіли своїм голом після кутового. Команда працює над стандартами і, на щастя, удалось перенести у гру те, що ми тренуємо під час підготовки до матчів.

Це була цікава гра і думаю, що вона сподобалась уболівальникам. І Шахтар, і Рух грали на зустрічних курсах, діяли розкуто і потішили глядачів яскравим футболом. Ми з хорошим настроєм йдемо у відпустку.

Для нас це був важкий сезон. Хоча якщо поглянути на турнірну таблицю, то команда виступила не надто гірше, аніж минулого року. Різниця в тому, що тоді ми боролися за єврокубки, але, на жаль, цьогоріч нам це не вдалося.

Хочу подякувати вболівальникам за підтримку в цьому сезоні. І вдома, і на виїзді ми відчували це та в кожній грі старались заради фанатів Руху та хотіли потішити їх хорошими результатами. Дякую всій "жовто-чорній" сім’ї!", — заявив український виконавець.

Львівський Рух станом на зараз завершив сезон на сьомому місці із 38 очками.