Україна
25 травня 2025, 19:59
Полісся зіграло внічию проти Кривбасу та пробилось до кваліфікації Ліги конференцій
Команда із Житомира вдруге поспіль змінила тренера наприкінці сезону, а потім здобула перепустку на євроарену.
Полісся — Кривбас, фото УПЛ
25 травня 2025, 19:59
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Полісся — Кривбас 1:1
Голи: Батіста, 50 — Твердохліб, 30
Полісся: Волинець — Майсурадзе, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Андрієвський, Бабенко — Гуцуляк, Йосефі (Карман, 62), Крушинський (Лєднєв, 82) — Батіста (Таллес, 82).
Кривбас: Кліщук — Юрчец, Конате, Романчук, Д. Кузик — Луньов (Ілич, 58), Вакулко — Задерака, Твердохліб, Микитишин (Ндомбазі, 84) — Соса.
Попередження: Крушинський, Йосефі — Соса, Вакулко, Конате