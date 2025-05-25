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Полісся — Кривбас 1:1
Голи: Батіста, 50 — Твердохліб, 30

Полісся: Волинець — Майсурадзе, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Андрієвський, Бабенко — Гуцуляк, Йосефі (Карман, 62), Крушинський (Лєднєв, 82) — Батіста (Таллес, 82).

Кривбас: Кліщук — Юрчец, Конате, Романчук, Д. Кузик — Луньов (Ілич, 58), Вакулко — Задерака, Твердохліб, Микитишин (Ндомбазі, 84) — Соса.

Попередження: Крушинський, Йосефі — Соса, Вакулко, Конате