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Два асисти гравця в ювілейному для нього протистоянні допомогли Зорі розібратися з Карпатами.

Поєдинок із Карпатами у Львові в останньому, 30-му турі УПЛ-2024/25 був ювілейним для центрального нападника Зорі Пилипа Будківського.

Карпати — Зоря 1:3 Відео голів та огляд матчу 25.05.2025

Офіційний сайт чемпіонату України повідомляє, що тепер на рахунку 33-річного капітана "чорно-білих" 200 поєдинків у турнірі. В УПЛ окрім луганського клубу (104 матчі) він представляв Полісся (18), Десну (47), Севастополь (9) і Маріуполь (22).

Нагадаємо, що раніше Будківський досягнув позначки в 50 голів у чемпіонаті України. Також на його рахунку зараз 15 асистів.

Повідомляється, що контракт Пилипа із Зорею розраховано до кінця червня 2026-го. У жовтні 2024 року він став найкращим бомбардиром Зорі в УПЛ.