Перший турецький тренер на теренах України.
Арда Туран, getty images
26 травня 2025, 16:25
Турецький фахівець Арда Туран найближчим часом офіційно стане головним тренером донецького Шахтаря. Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, контракт з 38-річним турком буде підписано до 30 червня 2027 року. Офіційна презентація нового головного тренера "гірників" відбудеться найближчими днями.
До недавнього часу, Арда Туран очолював Еюпспор з яким подолав шлях від 2-го дивізіону Туреччини до шостого місця в турецькій Суперлізі за підсумками сезону-2024/25.
Раніше повідомлялося, що Маріно Пушич залишив Шахтар.