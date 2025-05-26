Україна

Перший турецький тренер на теренах України.

Турецький фахівець Арда Туран найближчим часом офіційно стане головним тренером донецького Шахтаря. Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, контракт з 38-річним турком буде підписано до 30 червня 2027 року. Офіційна презентація нового головного тренера "гірників" відбудеться найближчими днями.

До недавнього часу, Арда Туран очолював Еюпспор з яким подолав шлях від 2-го дивізіону Туреччини до шостого місця в турецькій Суперлізі за підсумками сезону-2024/25.

Раніше повідомлялося, що Маріно Пушич залишив Шахтар.