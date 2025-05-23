Україна

Сміливі дизайни від "гірників" за підтримки компанії Puma.

Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті презентував нові комплекти форм на сезон-2025/26.

Технічним партнером "гірників", як і раніше, є компанія Puma.

Домашній комплект виконаний у традиційних помаранчевих кольорах із чорними смугами, а ось у виїзній формі переважає чорно-сірий колір із вертикальною помаранчевою смугою по центру. Також на обох варіантах відмінні візерунки.

Нинішнього сезону Шахтар гарантував собі третє місце в УПЛ, позаду Динамо та Олександрії. Також команда здобула Кубок України, обігравши Динамо у фіналі.

Свій найближчий та останній матч сезону Шахтар проведе проти львівського Руху. Гра пройде 24 травня о 15:30.