Сміливі дизайни від "гірників" за підтримки компанії Puma.
ФК Шахтар
23 травня 2025, 12:55
Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті презентував нові комплекти форм на сезон-2025/26.
Технічним партнером "гірників", як і раніше, є компанія Puma.
Домашній комплект виконаний у традиційних помаранчевих кольорах із чорними смугами, а ось у виїзній формі переважає чорно-сірий колір із вертикальною помаранчевою смугою по центру. Також на обох варіантах відмінні візерунки.
Нинішнього сезону Шахтар гарантував собі третє місце в УПЛ, позаду Динамо та Олександрії. Також команда здобула Кубок України, обігравши Динамо у фіналі.
Свій найближчий та останній матч сезону Шахтар проведе проти львівського Руху. Гра пройде 24 травня о 15:30.