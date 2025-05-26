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Гравець Кривбасу дав свій коментар після матчу чемпіонату України.

Центральний захисник криворізького Кривбасу Олександр Романчук прокоментував нічию в останньому, 30-му турі УПЛ-2024/25.

Полісся — Кривбас 1:1 Відео голів та огляд матчу 25.05.2025

Гравець підбив підсумки вчорашнього протистояння й сезону в цілому.

"Чесно, двоякі емоції. Ми розуміли, що можна спокійно перемагати в цій грі. На жаль, так склалось, що не зуміли взяти три очки. Щось ми робимо не так, десь нам не щастить. Хочу привітати команду Полісся, побажати їм успіху. У свою чергу, хочу подякувати нашим хлопцям, всім людям, які дотичні до нашої команди, тому що це великі та щирі люди, які зробили дуже велику роботу.

В тій ситуації, в якій ми опинились, треба ставити людям пожиттєвий пам'ятник, велика повага до кожного. З тим, як ми працювали в порівнянні з іншими командами, мені здається що це великі люди з великої літери. І тут, де ми зараз закінчили, це велика повага і уклін цим хлопцям. Я радий бути серед них та захищати кольори Кривбасу.

Користуючись нагодою, дякую місту Кривий Ріг, нашим фанатам — це неймовірні люди, ми грали тільки для них. В останній момент, можливо, хочу вибачитись, що ми не виправдали їх надії, не перемогли і не зайняли четверте місце. Як ми бачимо, Карпати програли, тому все було в наших руках, ногах і головах.

Але нічого страшного, рухаємось далі, будемо старатись бути краще. І наступного року бути вище, ніж сьогодні", — цитує 25-річного українця офіційний сайт Кривбасу.

"Червоно-білі" фінішували п'ятими в турнірній таблиці чемпіонату України-2024/25, набравши 47 очок.